ЦБ не согласен менять таргет по инфляции, заявила Набиуллина

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Банк России считает правильным уровень цели по инфляции в 4%, не согласен с предложениями поменять таргет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

"Предлагали нам поменять цель по инфляции — сделать 2%, как в развитых странах. Мы не согласны с этим. Мы считаем, что для российской экономики, которая собирается диверсифицироваться, которая собирается проходить через структурные изменения… 4% — это правильный уровень цели", — сказала она.

"Ни в коем случае, даже желая лучшего, нельзя менять цель, потому что благо низкой инфляции — это ее предсказуемость и то, что бизнес, люди начнут доверять, что инфляция будет на этом уровне", — добавила она.

По словам главы регулятора, политика ЦБ направлена на поддержание инфляции вблизи 4% и на минимизацию отклонения от 4% как вверх, так и вниз.

"К сожалению колебания эти есть, мы вынуждены это признать. И по нашим оценкам, в среднесрочной перспективе у инфляции больше рисков отклониться вверх от 4%, чем вниз", — сообщила Набиуллина.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).