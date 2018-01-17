В ЕС оценили перспективы развития отношений с ЕАЭС

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейская комиссия скептически относится к возможности на данном этапе повысить уровень отношений с Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС), в том числе из-за напряженности политических отношениях между ЕС и Россией, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

"Когда ЕС вовлекается в более тесный диалог с другими интеграционными объединениями, он смотрит на два фактора — существует ли внутренний общий рынок, насколько либерален внешнеторговый режим этой конкретной организации. Ничего не скрою, если скажу, что у нас есть сомнения, когда мы смотрим из Брюсселя, что происходит в ЕАЭС", — заявил он, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Он привел в пример запрет молока из Белоруссии, торговые споры между Киргизией и Казахстаном как показатели несовершенства рынка ЕАЭС. "Есть некоторые сомнения, является ли это внутренним (общим) рынком, функционирующим без проблем. Кроме того, если посмотреть на внешнеторговый режим, то некоторые страны отклоняются от общей торговой политики ЕАЭС", — добавил он.

Кроме того, он отметил, что Брюссель "удивляет, что 85% торговли в ЕАЭС — это торговля с внешними странами, а внутренний товарооборот снижается".

"Сравните с ЕС, где 37% внешний оборот, остальное — внутриевропейская торговля. ЕАЭС — это проект, где в основном доминирует Россия, потому что 85% ВВП российский, 80% населения россияне. В Германии, откуда я родом, экономика которой составляет 27% ВВП, а население — 16%", — пояснил он.

По его словам, все эти факторы ведут к тому, что "ЕК смотрит скептически на то, чтобы поднять уровень отношений (с ЕАЭС)". Но при этом Эдерер напомнил, что в Брюсселе не отказываются от идеи единого экономического пространства "от Лиссабона до Владивостока", хотя сейчас это и выглядит трудноисполнимой задачей на фоне ухудшения отношений ЕС и РФ из-за украинского кризиса.

"В той степени, в которой мы сможем разблокировать эту парадигму отношений между ЕС и РФ, когда мы продвинемся в выполнении минских соглашений, мы также сможем продвигаться более активно в отношениях между ЕС и ЕАЭС", — заключил посол ЕС.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.