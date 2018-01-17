Орешкин оценил перспективы развития российской экономики в 2018 году

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рост экономики России по итогам 2018 года точно превысит показатель прошлого года, уверен глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"То, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, — я думаю, это точно", — сказал Орешкин, выступая на сессии Гайдаровского форума.

Он отметил, что, например, Goldman Sachs прогнозирует рост экономики РФ на 3,3% в текущем году. "Но я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет", — сказал министр.

Ранее Минэкономразвития в своем январском мониторинге сообщило, что месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%, однако после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше. В 2018 году рост ВВП РФ ускорится примерно до 2%, говорилось в мониторинге.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).