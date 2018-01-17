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Экономика

Орешкин оценил перспективы развития российской экономики в 2018 году

Сюжет:
Гайдаровский форум в 2018 году (132)
17:0617.01.2018
(обновлено: 17:49 17.01.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Рост экономики России по итогам 2018 года точно превысит показатель прошлого года, уверен глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 17 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Набиуллина рассказала о послекризисном восстановлении экономики

"То, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, — я думаю, это точно", — сказал Орешкин, выступая на сессии Гайдаровского форума.

Он отметил, что, например, Goldman Sachs прогнозирует рост экономики РФ на 3,3% в текущем году. "Но я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет", — сказал министр.

Ранее Минэкономразвития в своем январском мониторинге сообщило, что месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%, однако после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше. В 2018 году рост ВВП РФ ускорится примерно до 2%, говорилось в мониторинге.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Klenowiy.klen
Да нормальная экономика в России.Экономисты хреновые.Есть все от прекрасных земель,до прекрасных русских людей.Надо гнать плохих экономистов и больше свобод и поддержки людям.И столичный бамонд,сформированный с 1917 года,из озверелых иноземцев,ненавидящих все русское,тоже пора от кормушки отогнать.И все будет здорово.Россия с ее прекрасным народом,все равно этих горе экономистов перелопатит и уверенно выстоит,даже против санкционных западных санкций.
18:03
17.01.2018
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vovan buyvolov
Очередное сотрясение воздуха этот форум,опять слезы, что все плохо и когда это кончится никто не знает....Бездельника работать не заставишь, а Орешкин будет продолжать дно искать как и его предшественник.Такое впечатление, что в России не осталось людей знающих , что нужно делать и умеющих это делать, перепродавать турецкую клубнику как свою это не выход. а надувательство..
18:02
17.01.2018
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Работающий Бедный
У нас нет экономики, о чём он?
17:48
17.01.2018
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ggg123456
Это хорошо,теперь можно еще на кого нибудь напасть,экономике от этого только лучше.
17:12
17.01.2018
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