В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за курсом биткоина

БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия ведет мониторинг ситуации вокруг криптовалют и, в частности, биткоина, сказала представитель Еврокомиссии Ванесса Мок на брифинге в среду.
"Мы очень-очень внимательно следим за развитием (ситуации – ред.) в сфере биткоина, криптовалют, и, конечно, по очевидным причинам, в последние недели она привлекла повышенное внимание. (В этой сфере – ред.) есть явные риски для инвесторов и потребителей, связанные с волатильностью цены. Виртуальные валюты – это не настоящие валюты, это значит, что биткоин не гарантирован никакой страной или эмитентом, его стоимость определяется спросом и предложением", — сказала она.