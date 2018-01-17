Замглавы Минфина о ситуации с майнингом: "можно делать все, что хочешь"

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В России сейчас полнейшая свобода действий с криптовалютами — майнинг (добыча валют) не облагается налогом, проводится большое количество ICO (первичных размещений токенов) — но со временем в стране появится регулирование этой сферы, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В тексте указа президента Белоруссии Лукашенко указано определенное место, где можно делать все, что хочешь. Я слышал, что некоторые московские юристы чуть ли не 6 тысяч выдают там бумажек от имени этой зоны, что ICO можно проводить в этих местах", — сообщил он в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

"Наш ответ – пока мы ничего не зарегулировали в России, что мы, конечно, сделаем, зарегулируем. Но пока мы этого не сделали, у нас на территории РФ тоже можно делать все, что хочешь. У нас майнинг не подлежит налогообложению, по ICO – Россия является мировым лидером по количеству проведенных ICO, хоть и есть мнение, что многие из них мошеннические", — заявил чиновник.

"Если мы преуспеем в этом регулировании и защитим права граждан, которые участвуют в ICO, и таким образом свои сбережения в образе криптовалют направляют на реализацию тех или иных проектов, если мы будем интересы этих граждан как-то защищать, появится определенный риск, что кто-то не захочет не нарушать права граждан и пойдет в тот район Минской области" — добавил Моисеев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).