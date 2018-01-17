Замглавы Минфина считает криптовалюты очередной "игрушкой"

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Криптовалюты — это новая игрушка, пользование ими — такое же дело, как, например, игра "в танки", таково мнение замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, высказанное им в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

"Что касается криптовалют, мы разработали законопроект, я думаю, что в ближайшее время будем его вносить (в Госдуму – ред.). Но мое личное отношение к криптовалютам не только бюрократически, но и содержательно совпадает с тем, что говорил вчера председатель правительства. Честно говоря, я считаю, что это очередная игрушка, которая найдет свою нишу через некоторое время, и ей будут заниматься те люди, которые ею хотят заниматься. Это как кто-то играет в танки, а кто-то не играет, точно так же будут какие-то люди, которые будут пользоваться криптовалютами", — заявил он.

При этом он отметил и сопутствующие риски: "Я не согласен с тезисом, что транзакция дешевле и быстрее в криптовалютах… какие бы быстрые ни были бы процессы, вы должны у всех организаторов системы спросить, имеет ли такая транзакция право существовать. Во-вторых, вам не на кого и некуда подать в суд на транзакцию, если вы считаете, что она была исполнена не совсем так, как вы ожидали. Третий фактор … регуляторика".

"Это иллюзия, что когда вы работаете с криптовалютами, у вас нет посредников. У вас есть посредник, который выдает вам логин и пароль, и вы хотите хранить его у какого-то посредника. …Но потом бывает так, что ваш ящик вскрыли и таким образом воспользовались и украли тысячи долларов этих", — также считает Моисеев.

"Я знаю, что уже сейчас, и уверен, что в будущем это будет доведено до логического конца, но, может, со временем появятся способы идентификации пользователей, которые проводят транзакции через биткоин. Поэтому это их первоначальная прелесть, которая заключалась в том, что это такая транзакция, которая позволяет анонимно проводить транзакции во всех странах мира, которые не очень хотелось показывать, она уходит. Научились многие страны и учатся распознавать", — добавил чиновник.

В то же время Моисеев довольно позитивно оценил и отметил появившийся одновременно с криптовалютами такой способ привлечения средств, как ICO. "Это простой, удобный и недорогой способ привлечения небольшого количества денег. Ниша для ICO есть и будет развиваться ", — полагает он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).