Замглавы Минфина считает криптовалюты очередной "игрушкой"

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Криптовалюты — это новая игрушка, пользование ими — такое же дело, как, например, игра "в танки", таково мнение замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, высказанное им в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
При этом он отметил и сопутствующие риски: "Я не согласен с тезисом, что транзакция дешевле и быстрее в криптовалютах… какие бы быстрые ни были бы процессы, вы должны у всех организаторов системы спросить, имеет ли такая транзакция право существовать. Во-вторых, вам не на кого и некуда подать в суд на транзакцию, если вы считаете, что она была исполнена не совсем так, как вы ожидали. Третий фактор … регуляторика".
"Я знаю, что уже сейчас, и уверен, что в будущем это будет доведено до логического конца, но, может, со временем появятся способы идентификации пользователей, которые проводят транзакции через биткоин. Поэтому это их первоначальная прелесть, которая заключалась в том, что это такая транзакция, которая позволяет анонимно проводить транзакции во всех странах мира, которые не очень хотелось показывать, она уходит. Научились многие страны и учатся распознавать", — добавил чиновник.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).