В Турции началось строительство приемного терминала газопровода из России

АНКАРА, 17 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток" началось в районе населенного пункта Кыйыкёй на черноморском побережье европейского части Турции, говорится в полученном РИА Новости заявлении компании South Stream Transport.
"В рамках реализации проекта "Турецкий поток" 17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкёй", — говорится в заявлении компании.
"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).