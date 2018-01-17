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Экономика

"Нафтогаз" возобновит закупку российского газа в 2018 году

13:0217.01.2018
(обновлено: 14:17 17.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Украине. Архивное фотоГазовое оборудование в Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" в 2018 году возобновит закупку газа у России, чтобы выполнить решение Стокгольмского арбитража, заявил глава компании Андрей Коболев.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", — сказал Коболев на пресс-конференции.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены, однако позднее компания "Нафтогаз" признала, что "Газпром" предложил сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

Решение арбитража

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В декабре 2017-го Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", касающегося контракта на поставку российского газа на Украину.

Суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное голубое топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров. При этом условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема сохранилось.

"Нафтогаз" также заплатит за каждый день просрочки по платежу начиная с 22 декабря. Сутки обходятся украинской стороне в 600 тысяч долларов.

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Экономика
Комментарии
59 пользователей оставили 110 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
И.В.
Только деньги вперед!
13:19
17.01.2018
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loddur
Пытаются сделать хорошую мину при плохой игре? Придётся всё же платить, а как хотелось халявы, да ?)
13:24
17.01.2018
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