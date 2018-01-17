Скоробогатова рассказала об удаленной работе банков и финансовых компаний

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более половины клиентов банков и финансовых компаний не ходят в офисы и пользуются услугами удалённо, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Гайдаровском форуме.

"Если посмотреть на финансовый сектор, то, по последним данным, уже более 50% клиентов не приходят в офисы и обслуживаются исключительно удалённо. Сами банки и финансовые организации понимают, что клиенту нужно предоставлять услуги в любое время, которое он бы хотел", — сказала Скоробогатова.

По её мнению, роль регулятора и государства должна заключаться в том, чтобы содействовать банкам на уровне безопасности технологий и на уровне защиты прав граждан, а также применять такие способы и новые возможности, чтобы гражданам предоставлять услуги в любой точке страны и, может быть, мира, и быть конкурентоспособными в сравнении с другими игроками.

"С точки зрения трендов — удалённая идентификация, включая биометрию, и возможность использовать новые технологии, которые мы в ближайшее время вместе с рынком планируем внедрить. Это одно из главных направлений, которым мы занимаемся и будем заниматься в ближайшее время", — отметила она.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).