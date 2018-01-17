Портфель "ВТБ Факторинг" в 2017 г вырос в 1,5 раза - до 135 млрд рублей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Портфель "ВТБ Факторинг" (входит в группу ВТБ) по итогам 2017 года вырос в 1,5 раза — до 135 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба группы.
Как отмечается в документе, в 2018 году "ВТБ Факторинг" будет уделять особое внимание дальнейшему повышению эффективности бизнеса через цифровые каналы, начнет дополнительную активную работу в сегменте среднего и малого бизнеса, тем самым, охватив все клиентские сегменты группы ВТБ.
"Слаженная работа команды группы ВТБ, основанная на индивидуальном подходе к формированию уникальных решений, а также на финансировании кредиторской задолженности по операциям Supply Chain Finance и развитии долгосрочного факторинга, позволили нам активно работать в новых рыночных нишах и значительно увеличить размеры нашего бизнеса", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "ВТБ Факторинг" Антона Мусатова.