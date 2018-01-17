МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Космический Центр имени Хруничева запросил дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление, подтвердил глава предприятия Алексей Варочко.

"Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Центр имени Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала", — отметил Варочко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, для чего предприятию необходим транш в 30 миллиардов.

Издание указывает, что несколько лет назад "Роскосмос" уже предоставлял Центру примерно в два раза большую сумму.

По словам главы центра, мощности "Протон-ПМ" рассчитаны на производство двигателей не менее чем для 5-6 ракет в год, но когда заказ снизился, пришлось поддерживать "холостую" работу предприятия. Только по этому кредиту банкам выплачивается по 650 миллионов рублей в год.

"Еще одна статья расходов — увеличившиеся производственные издержки. Салаватинский химический завод в 2017 году в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо. Выросла цена топлива — увеличилась стоимость испытания двигателей, а цена ракет для Минобороны и "Роскосмоса" фиксированная. Соответственно, нам приходится снижать собственную прибыль", — уточнил Варочко.

Он также отметил, что в условиях сниженного госзаказа и "проседания" коммерческого рынка предприятию приходится содержать и обслуживать имеющуюся излишнюю инфраструктуру.

"Она рассчитана на производство десяти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей", — посетовал глава Центра.

Текущее экономическое состояние предприятия усугубила череда аварий.

"Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты. Тогда стоял вопрос о браке двигателей, сейчас эта проблема исправлена, двигатели перебрали, брак устранили, но эта ситуация усугубила финансовое положение организации. На содержание персонала за время простоя ушло 30 миллиардов рублей", — заключил Варочко.

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства ракет "Ангара". Летом 2014 года было признано, что Центр имени Хруничева находится в очень тяжелой финансовой ситуации, для выхода из которой была принята программа оздоровления предприятия.