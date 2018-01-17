МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Космический Центр имени Хруничева запросил дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление, подтвердил глава предприятия Алексей Варочко.
Издание указывает, что несколько лет назад "Роскосмос" уже предоставлял Центру примерно в два раза большую сумму.
По словам главы центра, мощности "Протон-ПМ" рассчитаны на производство двигателей не менее чем для 5-6 ракет в год, но когда заказ снизился, пришлось поддерживать "холостую" работу предприятия. Только по этому кредиту банкам выплачивается по 650 миллионов рублей в год.
"Еще одна статья расходов — увеличившиеся производственные издержки. Салаватинский химический завод в 2017 году в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо. Выросла цена топлива — увеличилась стоимость испытания двигателей, а цена ракет для Минобороны и "Роскосмоса" фиксированная. Соответственно, нам приходится снижать собственную прибыль", — уточнил Варочко.
Он также отметил, что в условиях сниженного госзаказа и "проседания" коммерческого рынка предприятию приходится содержать и обслуживать имеющуюся излишнюю инфраструктуру.
"Она рассчитана на производство десяти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей", — посетовал глава Центра.
Текущее экономическое состояние предприятия усугубила череда аварий.
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства ракет "Ангара". Летом 2014 года было признано, что Центр имени Хруничева находится в очень тяжелой финансовой ситуации, для выхода из которой была принята программа оздоровления предприятия.