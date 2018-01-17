РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Центр Хруничева запросил 30 миллиардов рублей допфинансирования

09:4517.01.2018
(обновлено: 09:46 17.01.2018)
279619
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры. Архивное фотоДенежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Космический Центр имени Хруничева запросил дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление, подтвердил глава предприятия Алексей Варочко.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
Суд подтвердил, что Центр Хруничева выплатит Роскосмосу 77,9 млн руб
"Ни для кого не секрет, что у предприятия большой кредитный портфель. Только на обслуживание кредита уходит по 4,5 млрд рублей в год. В свое время Центр имени Хруничева, чтобы поддержать предприятие "Протон-ПМ", производящее двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М", взял кредит. В ином случае заводу грозило закрытие и увольнение персонала", — отметил Варочко в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, для чего предприятию необходим транш в 30 миллиардов.

Издание указывает, что несколько лет назад "Роскосмос" уже предоставлял Центру примерно в два раза большую сумму.

По словам главы центра, мощности "Протон-ПМ" рассчитаны на производство двигателей не менее чем для 5-6 ракет в год, но когда заказ снизился, пришлось поддерживать "холостую" работу предприятия. Только по этому кредиту банкам выплачивается по 650 миллионов рублей в год.

"Еще одна статья расходов — увеличившиеся производственные издержки. Салаватинский химический завод в 2017 году в 2,5 раза повысил цену на ракетное топливо. Выросла цена топлива — увеличилась стоимость испытания двигателей, а цена ракет для Минобороны и "Роскосмоса" фиксированная. Соответственно, нам приходится снижать собственную прибыль", — уточнил Варочко.

Он также отметил, что в условиях сниженного госзаказа и "проседания" коммерческого рынка предприятию приходится содержать и обслуживать имеющуюся излишнюю инфраструктуру.

"Она рассчитана на производство десяти ракет "Протон" в год, а мы выпускаем в два раза меньше. Производство "Ангары" рассчитано под пять тяжелых ракет в год. Нам приходится содержать площади, людей", — посетовал глава Центра.

Текущее экономическое состояние предприятия усугубила череда аварий.

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
"Роскосмос" не рассматривает возможность банкротства Центра Хруничева
"Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты. Тогда стоял вопрос о браке двигателей, сейчас эта проблема исправлена, двигатели перебрали, брак устранили, но эта ситуация усугубила финансовое положение организации. На содержание персонала за время простоя ушло 30 миллиардов рублей", — заключил Варочко.

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства ракет "Ангара". Летом 2014 года было признано, что Центр имени Хруничева находится в очень тяжелой финансовой ситуации, для выхода из которой была принята программа оздоровления предприятия.

Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
М-да... Госпредприятие (и не абы какое, а космос!!!) на грани жизни и смерти. Что-то неладное с экономической и финансовой стратегиями (если они вообще существуют). Долги банкам, с ценами непонятки (тут фиксированная, там свободная). У негосударственного предприятия в такой ситуации вообще нет никаких шансов выжить, ведь никто не даст денег на допфинансирование. А вот банкам хорошо, загнали всех в долги и довольны.
10:38
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
natasha.alimova
Если предприятие неэффективно-это очевидно,его надо закрывать.А не тратить деньги бюджета -очень напоминает диверсию ,на подрыв экономики.
10:01
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена