КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь возглавил Ассоциацию инновационных регионов России – он единогласно переизбран председателем совета ассоциации на общем собрании, сообщает пресс-служба главы региона.

Общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) прошло во вторник в Москве на площадке Гайдаровского форума-2018.

"Участники… обсудили итоги 2017 года, утвердили календарный план работы ассоциации, наметили основные задачи и направления деятельности на ближайший год. Также единогласным решением всех участников совещания президент Республики Татарстан Рустам Минниханов был переизбран председателем совета Ассоциации инновационных регионов России", — говорится в сообщении.

Меморандум о создании АИРР был подписан в мае 2010 года в Томске в ходе XIII Инновационного форума "Innovus". Первоначально в состав ассоциации вошли Татарстан, Мордовия, Томская, Новосибирская, Иркутская, Калужская области, Красноярский и Пермский края. Поддержку учреждению АИРР оказали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и ОАО "Роснано". В течение нескольких лет в состав ассоциации вошли также Башкирия, Самарская, Ульяновская, Липецкая, Тюменская области, Алтайский край. Постоянно действующим коллегиальным органом управления АИРР является совет ассоциации.

Цель ассоциации – содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста. В задачи АИРР в частности входит стимулирование обмена накопленным опытом по созданию благоприятной правовой, экономической, социальной, творческой среды развития инноваций, организация и продвижение совместных инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов. Члены АИРР также намерены способствовать продвижению совместных инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов в органах государственной власти РФ, осуществлять совместный поиск инвесторов.

На долю регионов ассоциации приходятся около 19% российского ВРП, более 30% всей инновационной продукции страны, 27% всех инновационных организаций, в регионах ассоциации работают свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры – региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, инновационные территориальные кластеры.

Другие новости региона читайте здесь>>>