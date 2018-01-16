Минпромторг рассказал о приоритетном направлении экспорта

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Экспорт российской медицинской продукции будет одним из основных направлений в ближайшие десять лет, сказал замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Об экспорте медицинской продукции — это будет одно из основных направлений на ближайшие десять лет и дальнейшую перспективу", — сказал Цыб во время Гайдаровского форума.

Он отметил, что этому будет уделяться особое внимание в рамках программы "Фарма-2030", которая придет на смену действующей сейчас программе "Фарма-2020".

"Предполагает… максимальное содействие экспорту российской продукции. Мы видим, что это не только продукция, произведенная на российских заводах, это продукция, которая сегодня производится на локальных площадках", — добавил Цыб.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).