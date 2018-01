Атаки на фонды могут вызвать турбулентность на рынках, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Любые атаки на суверенные фонды способны вызвать турбулентность на рынках, поскольку такие фонды владеют значимыми активами, сказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Суверенные фонды представляют очень значимый мировой капитал, и любые атаки на суверенные фонды могут вызывать значимую турбулентность на рынках, потому что суверенные фонды обладают значимыми активами, в том числе американскими Treasury bills", — сказал Дмитриев, комментируя ситуацию с казахским фондом "Самрук-Казына".

"Мы пока изучаем эту ситуацию, детально (риски для РФПИ — ред.) не оценивали", — добавил Дмитриев.

Ранее в январе суд Амстердама наложил ограничение на права казахстанского фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" распоряжаться принадлежащими ему акциями компании "КМГ Кашаган Б.В." (КМГК).

В сообщении пояснялось, что указанное ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу группы истцов в лице Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма. Ранее сообщалось, что по ходатайству Анатолия Стати 30 октября Bank of New York Mellon в Бельгии заморозил средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах ЦБ Казахстана. Республика пытается опротестовать это решение. СМИ сообщали, что речь идёт о "заморозке" 22 миллиардов долларов.

