ФСО не позднее начала марта получит 16 автомобилей проекта "Кортеж"

Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта Кортеж, в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ)

Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта Кортеж, в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ)

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ФГУП "НАМИ" до конца февраля — начала марта передаст ФСО до 16 автомобилей проекта "Кортеж", разработанного для первых лиц государства, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Всего будет передано до конца февраля — начала марта 16 автомобилей: лимузины, седаны и минивэны в разных комплектациях. Мы начали поставки еще с конца прошлого года — седан и лимузин были переданы ФСО и сейчас, после праздников, по графику будут передаваться (автомобили — ред.)", — сказал министр, добавив, что пилотная эксплуатация будет продолжаться до мая.

© ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн правительственного минивэна из проекта "Кортеж" © ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн правительственного минивэна из проекта "Кортеж"

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

© ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн седана из проекта "Кортеж" © ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн седана из проекта "Кортеж"

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).