В Москве подали семь исков к Apple из-за "тормозов" на старых iPhone

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Юристы во вторник подали в различные районные суды Москвы семь исков к компании Apple с требованием выплатить компенсации за умышленное замедление старых моделей iPhone, сообщил РИА Новости партнер юридической фирмы Lex Borealis Дмитрий Пономарев.

"В различные суды Москвы подано семь исков, один подан лично, остальные направлены по почте. До конца недели число исков возрастет до десяти", — сказал он.

Иски подаются от лица частных лиц с разным обоснованием и аргументацией, чтобы "прощупать почву" и понять, как в российской судебной практике следует формулировать такие иски. Как сообщалось, речь идет о требовании компенсаций в десятки миллионов рублей.

Материальные требования не будут основными, ключевое требование — устранить замедление частоты при загрузке iOS 11, сообщил РИА Новости ранее управляющий партнер NLF Group, финансирующей работу юристов, Максим Карпов.

В минувшем декабре Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей, во Франции прокуратура начала расследование, а в США, Канаде и Израиле уже поданы первые судебные иски.

В России подобные процессы не столь распространены, как на Западе, одна из причин — районные суды первой инстанции зачастую подходят к рассмотрению таких исков формально, заявил РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов.

Прогнозировать исход процессов он считает преждевременным, но подчеркивает, что без надлежащего обоснования исковых требований заключением экспертизы шансы на удовлетворение исков минимальны.

По его прогнозу, для объективного решения спора суд назначит экспертизу в порядке статьи 79 ГПК, "результат которой и будет иметь значение при разрешении спора по существу".