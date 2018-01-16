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Экономика

В Москве подали семь исков к Apple из-за "тормозов" на старых iPhone

18:1316.01.2018
(обновлено: 19:23 16.01.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСмартфон Apple iPhone 6. Архивное фотоСмартфон Apple iPhone 6. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Юристы во вторник подали в различные районные суды Москвы семь исков к компании Apple с требованием выплатить компенсации за умышленное замедление старых моделей iPhone, сообщил РИА Новости партнер юридической фирмы Lex Borealis Дмитрий Пономарев.

Смартфон Apple iPhone 5s. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Родиков
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Во Франции начали расследование против Apple, пишут СМИ

"В различные суды Москвы подано семь исков, один подан лично, остальные направлены по почте. До конца недели число исков возрастет до десяти", — сказал он.

Иски подаются от лица частных лиц с разным обоснованием и аргументацией, чтобы "прощупать почву" и понять, как в российской судебной практике следует формулировать такие иски. Как сообщалось, речь идет о требовании компенсаций в десятки миллионов рублей.

Материальные требования не будут основными, ключевое требование — устранить замедление частоты при загрузке iOS 11, сообщил РИА Новости ранее управляющий партнер NLF Group, финансирующей работу юристов, Максим Карпов.

В минувшем декабре Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей, во Франции прокуратура начала расследование, а в США, Канаде и Израиле уже поданы первые судебные иски.

Apple iPhone 6 и iPhone 6 plus. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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СМИ: Apple потеряет миллиарды долларов после скандала со старыми iPhone

В России подобные процессы не столь распространены, как на Западе, одна из причин — районные суды первой инстанции зачастую подходят к рассмотрению таких исков формально, заявил РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов.

Прогнозировать исход процессов он считает преждевременным, но подчеркивает, что без надлежащего обоснования исковых требований заключением экспертизы шансы на удовлетворение исков минимальны.

По его прогнозу, для объективного решения спора суд назначит экспертизу в порядке статьи 79 ГПК, "результат которой и будет иметь значение при разрешении спора по существу".

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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wall
Есть у меня подозрение что эстонцы с такой проблемой не сталкивались ;)
18:59
16.01.2018
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Виталий Борисович
Черный пиар - хорошая реклама, все СМИ пишут про огрызки. Браво!
18:29
16.01.2018
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