Рост несырьевого неэнергетического экспорта России в 2017 году составил 19%

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Рост несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2017 году составил порядка 19%, сообщил на сессии Гайдаровского форума глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Рост несырьевого неэнергетического экспорта РФ по прошлому году составил порядка 19%. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Мы рассчитываем на сохранение умеренного роста по экспорту на последующие годы с учетом того, что будут выходить новые образцы промышленной продукции", — сказал министр.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).