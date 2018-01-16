Эксперты считают, что криптовалюты не исчезнут в ближайшие десять лет

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Криптовалюты не исчезнут с мирового рынка в ближайшие минимум 10-25 лет, а, напротив, могут стать неотъемлемой частью жизни каждого человека, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что криптовалюты стали новым вызовом для правительств и бизнеса, они могут исчезнуть через несколько лет, но при этом технология блокчейн имеет шанс стать повседневной реальностью, как это случилось с интернетом. Он отметил, что теоретики предсказывали появление криптовалют еще в середине прошлого века.

По словам Медведева, нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка. Однако сама технология — интернет — не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль, отметил премьер-министр. Таким же образом, по его мнению, могут в скором времени исчезнуть криптовалюты, тогда как технология блокчейн сохранится.

Часть нашей жизни

По словам экспертов, криптовалюты не смогут исчезнуть с мирового рынка. Они, напротив, в ближайшие минимум 10 лет могут стать частью повседневной жизни человека.

"Пока еще рано говорить о смерти криптовалют, они только появились. Скорее всего, криптовалюты станут частью повседневной жизни в ближайшие 10 лет", — считает руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев.

Более оптимистичный прогноз дает вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова. "Пока такой вопрос преждевременен. Дело в том, что регулирование криптовалют только начинается. Логично было бы задать его после завершения этого процесса, например, в конце 2018 года…. Думаю, 25 лет при самых негативных сценариях для криптовалют довольно тоже большой срок. Это все желания консервативных стратегов, таких как Уоррен Баффет, смею предположить. Но не стоит недооценивать усилия в финансовом смысле слабых стран, у которых есть множество причин для полной легализации криптовалют, и тогда сценарий может быть совсем другой", — добавила она.

"Возможно ли, что криптовалюты когда-либо исчерпают весь свой потенциал роста и уйдут с рынка? В теории ничего исключать нельзя, но я придерживаюсь точки зрения, что появление криптовалют есть революционный процесс, и он может кому-то не нравиться, но он объективен… Криптовалюты продолжают свое победное шествие: биткоин упал, но появляются альтернативные ему инвестиционные идеи в виде других, более недооцененных криптовалют", — заявила замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

По ее словам, "моментом истины для криптовалют" станет запуск в какой-либо стране национальной криптовалюты, имеющей параллельное хождение наряду с традиционной национальной валютой.

Аналогичного мнения придерживается сооснователь и партнер криптофонда The Token Fund Владимир Смеркис. "Конечно, предсказывать скорую смерть криптовалютам несколько преждевременно. Биткоин успешно существует с 2009 года, и количество пользователей только увеличивается. Да, сейчас хайп немного застит всем глаза, давая повод называть криптовалюты очередным "мыльным пузырем" или мошеннической схемой. Но несомненен тот факт, что благодаря повсеместному развитию законодательной базы — а этот этап уже не за горами! — криптовалюты вполне могут эволюционировать в успешный, принятый во всем мире финансовый инструмент", — сообщил он.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин полагает, что криптовалюты уже стали частью жизни человека.

"Цифровые или криптоденьги — это третий, наряду с наличными и безналичными видами денег, которые уже пришли в экономику и будут существовать. Да, будут изменяться, трансформироваться, конкурировать. И то, как с ними пытаются бороться, обычно в рыночной экономике так поступают с новым конкурентом, показывает их серьёзность. А по мере развития технологии их применение будет расширяться, особенно при развитии платформ искусственного интеллекта", — полагает он.

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин, в свою очередь, считает, что премьер-министр мог говорить о популярных криптовалютах, а не обо всех.

Повтор дотком-бума

"Прежде всего я уверен, что Дмитрий Анатольевич имел ввиду, что криптовалюты исчезнут не как таковые. Речь идёт о тех валютах, которые сейчас доминируют и у всех на слуху (в том числе биткоин). В конце концов, сейчас работает достаточно компаний в области интернета и ряд из них очень крупные и успешные, такие, например, как "Яндекс". Скорее, тут можно предполагать, когда "умрут" криптовалюты первой волны, которую также можно назвать "волной биткоина", и умрут ли вообще или смогут трансформироваться", — сообщил он. Эксперт предположил, что период "трансформации" может произойти в срок в 2-3 года.

Однако эксперты не исключают повторения истории со скорым исчезновением компаний, которые открывали этот рынок.

"Дмитрий Анатольевич абсолютно правильно провел параллель с доткомовским бумом, в криптовалютных компаниях все очень похоже. Молодые команды получают огромное количество денег на развитие, у каких-то получится реализовать свои идеи и упаковать в рабочий бизнес, у большинства, наверное, нет. Ведь дело в том, что нужно делать упор не на выпуск собственного токена и думать только о привлечении средств, а думать о технологии и ее внедрении в повседневные бизнес и жизнь", — заявил основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук.

Смеркис также согласился со сравнением премьер-министра. "Премьер-министр Медведев был прав, проведя известную аналогию с "дотком бумом" 90-х. Целый ряд блокчейн-проектов сейчас переоценен, и они, конечно, со временем исчезнут или останутся не у дел. Но, по нашей оценке, около 10% компаний, которые сейчас есть на рынке, останутся на плаву — как это было в свое время с Facebook и Google", — отметил он.

Мильчакова, напротив, не согласилась с такой точкой зрения. "Сравнение криптовалют с интернетом, и тем более какие-то аналогии с кризисом "доткомов" в США в начале "нулевых" годов, не вполне корректно. Интернет появился задолго до появления многочисленных "доткомов", так что кризис, скорее, был сопутствующим ущербом развитию новых технологий, причем проявившийся в конкретной стране, чем прямым следствием появления интернета", — пояснила она.