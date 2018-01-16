Министр транспорта доложил Путину о рекордах в отрасли

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Максим Соколов доложил президенту РФ Владимиру Путину о достигнутых в прошедшем году рекордах в сфере авиаперевозок.

"Российскими авиакомпаниями перевезено чуть более 105 миллионов человек, это рекордный показатель и рост в пределах 18-20%", — сказал Соколов на совещании президента с членами правительства.

Он отметил, что две трети от этого числа перевезены на внутренних авиалиниях, на международных — рост почти на треть, количество туристов — 42,5 миллиона человек. "Рекордных показателей достигли российские аэропорты, которые обслужили в целом с учетом иностранных авиакомпаний более 180 миллионов пассажиров", — добавил Соколов.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия в период с 26 декабря по 8 января крупными российскими аэропортами было обслужено около 4,5 миллионов пассажиров — 12% роста по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рекордсменом прироста оказался московский аэропорт "Внуково" — 26%, сказал министр. Среди региональных аэропортов лидером является Пулково, затем идут аэропорты Сочи, Симферополя и Краснодара.

По словам Соколова, из России в праздники было выполнено около 700 чартерных рейсов, это на 30% больше, чем чартерные перевозки прошлого года.

"По итогам прошедших праздников ни один из аэропортов не прекращал свою работу даже в сложных погодных условия небольшие задержки отмечались, но такой ситуации, как, например, в Америке, в Нью-Йорке, конечно, у нас нигде не было", — сказал Соколов.