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Экономика

В России подали в суд первый иск к Apple из-за замедления работы iPhone

15:5416.01.2018
(обновлено: 16:04 16.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТелефон iPhone 4. Архивное фотоТелефон iPhone 4. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Первый в России иск к американской компании Apple, умышленно замедляющей работу старых iPhone, подан в Тверской суд Москвы, сообщил РИА Новости юрист истца — партнер юридической фирмы Lex Borealis Дмитрий Пономарев.

Смартфон Apple iPhone 5s. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Родиков
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"Иск подан в суд", — сказал он, пояснив, что истец, чей iPhone 6 стал медленно работать, просит компенсировать 55 тысяч рублей. "Всего до конца дня мы планируем подать еще четыре иска", — добавил юрист.

В свою очередь управляющий партнер NLF Group Максим Карпов пояснил, что в первых исках по данному поводу настаивает на "устранении нарушения права собственности на телефоны, выразившегося в снижении их работоспособности". По его словам, ключевое требование — устранить замедление работы iPhone прежних поколений после обновления операционной системы до iOS 11.

Правовая стратегия предусматривает различные модели поведения, они будут зависеть от доказательств ответчика. "Мы уходим от модели коллективного иска и подаем заявления в различные суды от имени разных людей. Совокупный объем исков составит десятки миллионов рублей", — сказал Карпов.

Apple iPhone 6 и iPhone 6 plus. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Ранее стало известно, что потребители в США подают иски против компании Apple после того, как она сообщила, что специально замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE. В частности, жители Калифорнии Стефан Богданович и Дакота Спис в коллективном иске от своего имени и от лица "всех, попавших в аналогичную ситуацию" требуют от производителя компенсацию, поскольку считают, что его действия привели к "финансовым убыткам и другому ущербу".

Согласно заверениям Apple, такая функция необходима для продления срока службы устройств и предотвращения их неожиданных отключений из-за износа аккумуляторов.

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