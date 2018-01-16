В правительстве обсуждают снижение налогов для россиян с низкими доходами

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В правительстве обсуждают разные варианты помощи населению РФ с низкими доходами по снижению налоговой нагрузки, конкретика этих предложений может появиться уже в ближайшее время, заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что правительство РФ готовит предложения по перенастройке налоговой системы, рассматривается возможность льгот для людей с низким доходом.

"Мы постоянно эту тему обсуждаем. На сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными. Де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои доходы по налогам и получить компенсации, например, за добровольное медицинское страхование и за ряд других налогов. И получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам", — сказала Голодец.

"Сегодня речь идёт о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи", — сказала Голодец.

По ее словам, конкретика этих предложений может появиться уже в ближайшее время, однако пока находится в стадии обсуждения.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).