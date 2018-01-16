Медведев: новые технологии изменят налоговое и гражданское законодательство

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Современные технологические новации со временем трансформируют рынок труда, будет меняться налоговое и гражданское законодательство, а со временем новации затронут все отрасли права, включая уголовное и процессуальное, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что уже сейчас очевидно, как серьезно современные технологии меняют рынок труда. "Принято считать, что рост безработицы – это прямое и неизбежное следствие автоматизации и роботизации. Да, и конечно, так называемые закрывающие технологии – это реальность нынешнего дня. Но это не единственный возможный результат", — сказал Медведев в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, новые технологии могут помочь справиться с дефицитом трудовых ресурсов. Это, как сказал премьер, касается и России, которая столкнется с этим в ближайшем будущем из-за уменьшения рождаемости в 1990-е годы.

"И автоматизация, и роботизация в данном случае сможет сыграть положительную роль для рынка труда – не только не подстегнуть безработицу, но и, напротив, создать условия для повышения производительности труда и обоснованного роста заработных плат", — отметил Медведев.

По его словам, технологический прогресс ведет к сокращению рабочего времени, на это еще обращал внимание философ и социолог Карл Маркс, говоря о том, что уровень развития общества и государства во многом определяется объемом не рабочего времени, а объемом свободного времени. "При этом требования к квалификации возрастут, а сам труд должен быть, конечно, более творческим, более интересным", — добавил премьер.

Премьер также обратил внимание, что требования к квалификации работника при этом возрастут, а сам труд станет более творческим и интересным.

"По-видимому, существенным образом трансформируются и наши представления о праве интеллектуальной собственности. Будет меняться и гражданское законодательство в целом, и налоговое законодательство, конечно. А со временем это может затронуть и другие отрасли права, включая и уголовное, и процессуальное", — заявил Медведев.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).