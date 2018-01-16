Минтруд пока не видел официальных предложений объединить три соцфонда

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин не видел официальных предложений по объединению Пенсионного фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС).

Во вторник глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на сессии Гайдаровского форума, предложила объединить ПФР, ФОМС и ФСС в один государственный внебюджетный фонд, который находился бы не в государственной, а в публичной собственности.

"Я не видел таких официальных предложений", — прокомментировал Топилин предложение Счетной палаты.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).