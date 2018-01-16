Силуанов рассказал, кто первый пострадает от новых санкций США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пострадавшими в случае распространения санкций США на госдолг РФ станут в первую очередь иностранные инвесторы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если такие ограничения будут введены, то мы будем размещать эти облигации среди наших российских инвесторов, на российской инфраструктуре и будем также заниматься тем, чтобы не увеличивать наш дисбаланс бюджета, чтобы осуществлять эти заимствования в минимальных объемах", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.
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