Силуанов рассказал, кто первый пострадает от новых санкций США

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пострадавшими в случае распространения санкций США на госдолг РФ станут в первую очередь иностранные инвесторы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если такие санкции будут введены, то пострадают в первую очередь иностранные инвесторы, которые с удовольствием вкладываются в российские облигации и получали устойчивый, надежный, гарантированный и высокий доход", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"

"Если такие ограничения будут введены, то мы будем размещать эти облигации среди наших российских инвесторов, на российской инфраструктуре и будем также заниматься тем, чтобы не увеличивать наш дисбаланс бюджета, чтобы осуществлять эти заимствования в минимальных объемах", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

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