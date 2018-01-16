Правительство предложит перенастроить налоговую систему

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Правительство готовит предложения по перенастройке налоговой системы, в том числе введение льгот для людей с низким доходом, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, кабмин рассматривает "различные варианты".

"Чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам", — отметил министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Силуанов заверил, что планируемые изменения не приведут к увеличению налоговой нагрузки на бизнес.

Эту информацию подтвердила вице-премьер Ольга Голодец. Сейчас, по ее словам, более обеспеченные люди могут получить компенсации за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов. Тем самым их налоговая нагрузка снижается.

"Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи", — отметила она в кулуарах Гайдаровского форума.

Голодец добавила, что конкретные предложения правительство озвучит в ближайшее время.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).