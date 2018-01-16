В Кремле прокомментировали идею о повышении НДФЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Никаких решений по повышению НДФЛ пока не принималось, все предложения от экспертов и исследовательских центров докладывались президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких решений пока не принималось. Вы знаете, что существует целый ряд предложений от разных экспертов, от разных групп экспертов, от разных исследовательских центров, все они докладывались и главе правительства, и президенту, но каких-либо решений сейчас не принималось", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее повышения НДФЛ.