Помощник президента рассказал о работе над бюджетным маневром

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, причем расчеты администрации президента РФ и Центра стратегических разработок (ЦСР) близки — расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других статей, а также возможной оптимизации налогов, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

"Прорабатываются разные варианты этого бюджетного маневра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться. Мы считаем, что расчеты, которые делались и в ЦСР, и в администрации, они близки", — сказал Белоусов журналистам.

"Они показывают, что увеличение расходов на все чувствительные позиции — это прежде всего образование, здравоохранение и инфраструктура — это примерно плюс 1,5-2% ВВП, по доле этих расходов в ВВП по консолидированному бюджету", — уточнил он.

"Соответственно это означает, что нужно найти возможность (повысить их — ред.) за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов. Оптимизация налогов — она рассматривается. Пока решений нет, разные варианты", — добавил помощник президента РФ.

Газета "Ведомости" в понедельник сообщила со ссылкой на участников совещаний во власти и федеральных чиновников, что новый президентский срок Владимира Путина, в случае победы на выборах, может начаться с бюджетного маневра по увеличению расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

По данным издания, обсуждаются также варианты сокращения части госрасходов, увеличения налогов, смягчения бюджетной политики. Сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается, однако предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

Что предлагал ЦСР

Стратегия развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок в июне 2017 года, исходит из необходимости существенного наращивания инвестиций в человеческий капитал и в развитие инфраструктуры.

Согласно стратегии ЦСР, долю расходов на образование и здравоохранение в структуре ВВП предлагается увеличить на 0,8 и 0,7 процентного пункта соответственно, на инфраструктуру — на 0,8 процентного пункта.

В числе мер по развитию системы образования авторы стратегии предлагают расширить сеть глобальных исследовательских вузов и опорных университетов; создать рынок дополнительного профессионального образования для работающего населения, а систему среднего профессионального образования переориентировать на подготовку специалистов для работы на местах с высокими технологиями.

В сфере здравоохранения ЦСР предлагает осуществить перенос акцента с лечения на профилактику заболеваний, а также развивать новые медицинские технологии, в том числе дистанционный контроль здоровья граждан.

В части развития инфраструктуры речь идет в первую очередь о расширении транспортной сети.