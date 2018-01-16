Помощник президента рассказал о работе над бюджетным маневром

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, причем расчеты администрации президента РФ и Центра стратегических разработок (ЦСР) близки — расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других статей, а также возможной оптимизации налогов, заявил помощник президента Андрей Белоусов.
"Они показывают, что увеличение расходов на все чувствительные позиции — это прежде всего образование, здравоохранение и инфраструктура — это примерно плюс 1,5-2% ВВП, по доле этих расходов в ВВП по консолидированному бюджету", — уточнил он.
"Соответственно это означает, что нужно найти возможность (повысить их — ред.) за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов. Оптимизация налогов — она рассматривается. Пока решений нет, разные варианты", — добавил помощник президента РФ.
По данным издания, обсуждаются также варианты сокращения части госрасходов, увеличения налогов, смягчения бюджетной политики. Сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается, однако предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.
Что предлагал ЦСР
Стратегия развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок в июне 2017 года, исходит из необходимости существенного наращивания инвестиций в человеческий капитал и в развитие инфраструктуры.
В числе мер по развитию системы образования авторы стратегии предлагают расширить сеть глобальных исследовательских вузов и опорных университетов; создать рынок дополнительного профессионального образования для работающего населения, а систему среднего профессионального образования переориентировать на подготовку специалистов для работы на местах с высокими технологиями.
В сфере здравоохранения ЦСР предлагает осуществить перенос акцента с лечения на профилактику заболеваний, а также развивать новые медицинские технологии, в том числе дистанционный контроль здоровья граждан.
В части развития инфраструктуры речь идет в первую очередь о расширении транспортной сети.