Путин приветствовал участников Гайдаровского форума

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям открывающегося во вторник Гайдаровского форума отметил, что решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств сейчас становится способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, сообщается на сайте Кремля.

Гайдаровский форум – это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, объединяющая ведущих мировых ученых и политиков, экспертов, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

"Мы видим, что сегодня всё более важным, решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств становятся знания и компетенции, способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, создавать максимально широкие возможности для реализации таланта, потенциала каждого человека", — говорится в президентском приветствии.

Путин отметил, что такие темы, как образование и подготовка кадров, "цифровизация" всех сфер жизни, внедрение государственных услуг и сервисов, удобных и комфортных для людей и бизнеса, не случайно находятся в центре внимания форума.

Президент выразил надежду, что по всем этим направлениям пройдут содержательные дискуссии, в ходе которых появятся новые оригинальные идеи и нестандартные инициативы, востребованные на практике.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором Гайдаровского форума —2018 "Россия и Мир: Цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Мероприятие проходит в Москве с 16 по 18 января.

Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>