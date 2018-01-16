Путин приветствовал участников Гайдаровского форума

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям открывающегося во вторник Гайдаровского форума отметил, что решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств сейчас становится способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, сообщается на сайте Кремля.
"Мы видим, что сегодня всё более важным, решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний и государств становятся знания и компетенции, способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, создавать максимально широкие возможности для реализации таланта, потенциала каждого человека", — говорится в президентском приветствии.
Путин отметил, что такие темы, как образование и подготовка кадров, "цифровизация" всех сфер жизни, внедрение государственных услуг и сервисов, удобных и комфортных для людей и бизнеса, не случайно находятся в центре внимания форума.
Президент выразил надежду, что по всем этим направлениям пройдут содержательные дискуссии, в ходе которых появятся новые оригинальные идеи и нестандартные инициативы, востребованные на практике.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором Гайдаровского форума —2018 "Россия и Мир: Цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Мероприятие проходит в Москве с 16 по 18 января.
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