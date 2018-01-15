Минэкономики Украины сняло санкции с российского поставщика угля

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс", занимающейся поставками угля, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий приказ приняли 29 декабря.

Киев в конце октября — начале ноября ввел санкции в отношении целого ряда российских компаний. В приказе министерства речь шла о временном прекращении работы этих предприятий на территории страны.

В список попал и "Южтранс", входящий в "Южную угольную компанию". Предприятию запретили экспортировать уголь в страну. Основанием для применения санкций стали "действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности".

По данным украинских СМИ, "Южтранс" был одним из крупнейших поставщиков антрацита в страну.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт, так как самые прибыльные из них находятся на неподконтрольной Киеву территории. Именно там добывают необходимый стране антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. По этой причине Киеву приходится импортировать уголь из ЮАР и США.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук в середине ноября заявил, что, вводя санкции против российских компаний, Украина рискует остаться зимой без угля.