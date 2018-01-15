Эксперты отводят на стабилизацию цены биткоина от двух недель до года

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Биткоин на торгах с начала 2018 года показывает крайнюю волатильность. Опрошенные РИА Новости эксперты разделились во мнении, когда цена самой популярной криптовалюты сможет стабилизироваться. Ряд из них полагает, что цена биткоина сможет выйти из волатильной стадии уже через две недели, другие ожидают такую динамику через полгода или даже год.

С начала 2018 года стоимость традиционного биткоина (BTC) выросла, по данным портала CoinMarketCap, на 2,64%, а по данным биржи Bitfinex — на 3,02%. При этом в первые две недели торгов стоимость криптовалюты демонстрировала рост на 0,03-11,59% и падение на 3,23-10,94%.

Пока криптовалюта находится в стадии консолидации, оправляясь от резкого ралли 2017 года.

Тяжелая консолидация

Эксперты уверены, что нынешняя волатильность торгов биткоином связана с консолидацией: криптовалюта пытается постепенно "найти свой уровень" после резкого ралли в 2017 году. Впрочем, рыночные новости мешают этой консолидации.

Основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев вспомнил поговорку с фондового рынка. "На фондовом рынке говорят, если бабушка покупает акции, мне пора продавать. Бабушки начали покупать биткоин еще до Нового года. И мы видим, что принцип работает. Но это лишь внешний признак перекупленности рынка", — отметил он.

По словам эксперта, в настоящее время есть много факторов, мешающих росту стоимости биткоина. Среди них он выделил ужесточение политики ряда государств в отношении частных криптовалют, например, Южной Кореи, а а также работу банков и правительств над созданием национальной криптовалюты, которая может "ослабить интерес к биткоину". Помимо этого Ланчев вспомнил о планах компаний Kodak и Telegram создать свои криптовалюты.

"Киты выходят на этот рынок, и за счет более проработанных технологий они способны создать серьезную конкуренцию 10-летним старичкам", — заявил он.

"В настоящий момент биткоин находится в стадии консолидации", — согласился с ним бизнес-аналитик блокчейн-лаборатории Deloitte в СНГ Роман Зак.

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователь международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин, в свою очередь, указал на неопытность рынка криптовалют.

"Мы привыкли больше к классическим финансам, которые уже давно и многими понятны, и сам рынок имеет большие размеры. Рынок криптовалют молодой, многим еще непонятный. Сейчас на рынке мало регуляторики и много непрофессиональных инвесторов. Также есть ряд признаков и примеров того, что это высоко манипулятивный рынок на данный момент, особенно, в отношении альтов (альтернативные криптовалюты, созданные через ответвление от основной — ред.) с невысокой капитализацией", — сообщил он.

Аналогичного мнения и основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. "Это связано с колебаниями на рынке — спрос и предложение, люди так реагируют. Каких-то конкретных просто фундаментальных причин для колебания нет. Сейчас рынок очень спекулятивный, и во многом он сейчас торгуется просто от желания отдельных групп двигать стоимость либо вниз, либо вверх. биткоин падает, зато вырос за месяц Etherium в три раза", — указал он.

Стабильность будет не скоро

Несмотря на то, что факторы столь мощной волатильности всем известны, прогнозы, когда цена биткоина стабилизируется, заметно варьируются.

"На мой взгляд, сейчас возможно два сценария развития событий. Первый сценарий — продолжение тренда консолидации в диапазоне 12-17 тысяч долларов и последующий рост через 1-2 месяца с преодолением all-time-high цены. Второй сценарий — снижение цены биткоина в течение ближайшего месяца и стабилизация в диапазоне 7-8 тысяч долларов. Учитывая небывалый ажиотаж, с которым до сих пор не могут справиться криптобиржи, а также тот факт, что с 2015 года коррекция цены биткоина не превышала 50% от его максимальной цены, второй вариант кажется менее вероятным", — отметил Зак.

Технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz), в свою очередь, ожидает, что в течение ближайших 10 дней торги биткоином стабилизируются, а стоимость перестанет резко изменяться. Нынешнюю динамику он связывает с недавно прошедшими новогодними и рождественскими праздниками. "Консолидация уже идет, где-то через 10 дней мы все увидим", — заявил он.

Аналогичный прогноз дает и аналитик The Token Fund Александр Литвинович. "Мы находимся в коридоре 13-16 тысяч долларов уже несколько недель, и ничего страшного в этом нет. Это нормальное явление. Предполагаем, что уже во второй половине января биткоин и крипторынок в целом покажут рост, после чего цена стабилизируется на уровне 17-20 тысяч долларов", — сообщил он.

Менее позитивный прогноз дал основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев. "В ближайшее время стабилизации на рынке криптовалют ожидать не стоит", — заявил он.

Директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов также полагает, что "после ралли прошлого года" рынок стабилизируется "не скоро". "Может, через полгода. Цена, думаю, будет выше, чем сейчас. Если тренд роста не сломается, может 30-50 тысяч долларов", — рассказал он.

Гордеев занял более пессимистичную позицию: "Я думаю, что в ближайшие несколько лет динамика торгов не стабилизируется, постоянно будут какие-то взлеты и падения", — уверен он.

Основатель блокчейн-проекта BitClave Василий Трофимчук считает, что пока участникам торгов стоит воспользоваться волатильностью торгов биткоина и приобрести его по низким ценам. "На данный момент решается вопрос пойдет ли курс к 10 тысячам долларов, прежде чем идти на 25 тысяч долларов. В любом из исходов, закупаться сейчас очень даже выгодно, большинство участников рынка расценивает текущую просадку как возможность выгодно вложиться перед новым ростом", — сообщил он.