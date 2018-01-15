"Газпром" не станет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. "Газпром" не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" в отношении контракта на поставку топлива, заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

По его словам, он не считает такие действия необходимыми, так как решение уже вступило в силу.

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Суд обязал украинскую компанию выплатить российской два миллиарда долларов за поставленное топливо.

Кроме того, инстанция снизила годовые закупки до пяти миллиардов кубометров, а также оставила условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать сырье в таком количестве Киев обязан с 2018 года.

Впрочем, украинская компания сочла решение суда победой, свой положительный эффект от него она оценила в 75 миллиардов долларов. В частности, экономия у "Нафтогаза" образовалась из-за ретроактивного снижения цены для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров, а также в связи с отклонением штрафов за недобор газа по "бери или плати".

Украинская компания также сообщила, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку его цены к нефтепродуктам.

"Нафтогаз" И "Газпром" судились в Стокгольме с 2014 года. Российская сторона требовала оплатить долг за поставки и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же добивался ретроактивного изменения цены на топливо, отмены запрета на перепродажу и возмещения переплат за непересмотренные цены.