Французский сенатор назвал абсурдными антироссийские санкции ЕС

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Член комиссии по европейским делам Сената Франции Кристоф-Андре Фрасса считает абсурдной ситуацию с санкциями Евросоюза в отношении российских лиц и полагает, что это не продлится долгое время.

"Со своей стороны я всегда не одобрял абсурдную ситуацию, в который мы находимся, говоря о санкциях относительно (российских) лиц. Потому что препятствование лицам прийти и сесть за стол переговоров приводит к неправильной ситуации", — сказал Фрасса на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

Фрасса отметил, что такую позицию — о недопустимости санкций в отношении российских лиц — поддерживает пока меньшинство во французском Сенате.

"Нас несколько человек, мы стараемся продвигать эту точку зрения. Я скажу, что не бесполезно напоминать о нашей позиции каждый раз", — подчеркнул он.

По его мнению, ситуация с санкциями в отношении российских лиц продлится недолго.

"Я не думаю, что это ещё долго продлится", — полагает он.

В свою очередь президент Института Жана Леканюэ, бывший заместитель председателя комиссии по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго сообщил, что подготовлен доклад, который касается взаимоотношений России и ЕС, он передал его Косачеву.