МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Первую пачку сигарет с цифровой маркировкой выпустят в феврале, сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор информационной системы проекта маркировки) Михаил Дубин.

Это произойдет в рамках эксперимента по маркировке табачной продукции, который начался 15 января и продлится до конца 2018 года. На пачки поставят двухмерную отметку в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции.

"В марте к проекту подключится розница, которая будет поставлять информацию о продаже продукции с помощью сканирования меток на онлайн-кассах", — сказал Дубин, слова которого приводятся в пресс-релизе ЦРПТ.

Он отметил, что участники эксперимента провели большую подготовительную работу. Они изучили информационные, производственные и логистические системы всех участников "цепочки" поставок сигарет, определили особенности производства, способ и скорость нанесения маркировки, а также возможности торговых сетей по сканированию продукции.

К проекту присоединились крупнейшие производители табачной продукции, занимающие более 90 процентов рынка, — JTI, British American Tobacco (BAT) и Philip Morris International (PMI). Возможность участия также рассматривает Imperial Tobacco. Среди других участников, перечисленных главой совета директоров, — дистрибьюторы "Мегаполис" и "СНС", ретейлеры X5 Retail Group, Metro, "Дикси" и "Лента".

Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу в Россию контрафакта. По итогам эксперимента определят целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.