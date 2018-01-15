Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США не выдержат честной конкуренции с Россией в газовой сфере, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В действиях США просматривается и боязнь честной конкуренции, а поскольку честной конкуренции пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции и политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны строить соответствующие объекты и получать более дорогой газ", — сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.

"Это выбор европейских стран, мы исходим из того, что они должны сами понимать свои экономические интересы. Если они готовы тратить больше, ну, значит, таково их решение", — добавил министр.