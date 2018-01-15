МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Новый президентский срок Владимира Путина может начаться с бюджетного маневра, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещаний во власти и федеральных чиновников.

Отмечается, что с 2018 года планируется увеличить расходы бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Как сообщает издание, делается это по просьбе Путина, но официального поручения не было. Идею поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Одна она выдвинула условие — проведение структурной реформы. По словам собеседников агентства, возможно сокращение части госрасходов, увеличение налогов, смягчение бюджетной политики.

Эту идею, который не удалось провести накануне предыдущих президентских выборов, отстаивает председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он готовит новую программу реформ по поручению Путина: к 2024 году предлагается постепенно увеличить расходы государства на образование (на 0,8% ВВП по сравнению с 2017 годом), на здравоохранение (на 0,7%) и на инфраструктуру (на 0,8%). Подлинность этих расчетов подтвердили газете два участника совещаний.

Сокращать расходы на оборону не предлагается. В свою очередь, урезать расходы могут на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат, пишет издание.

Кудрин ранее уже предлагал смягчить бюджетное правило. Сейчас нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018-2020 годы, рассчитываются исходя из 40 долларов за баррель нефти Urals в ценах 2017 года. По мнению председателя ЦСР, можно увеличить цену отсечения до 45 долларов.

В Минфине полагают, что ресурсы на здравоохранение и образование можно мобилизовать в бюджет за счет "обеления" экономики и увеличения адресности социальной поддержки, сообщает газета. В Минэкономразвития тоже считают обеление одним из ключевых источников средств, а также и структурные реформы, которые ускорят рост ВВП и дополнительных доходов бюджета, рассказал газете федеральный чиновник.

Обсуждается и повышение налогов, например, НДФЛ и акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг. Еще один источник денег для маневра – повышение пенсионного возраста. Как отметил изданию федеральный чиновник, Минфин и ФНС уже принимают меры для обеления экономики и перехода на адресность соцподдержки, а все дополнительные доходы от них закладывают в социальные расходы.