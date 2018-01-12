Новак не исключает встречи с министром энергетики Саудовской Аравии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что планирует провести ряд двусторонних встреч в рамках Министерского мониторингового комитета, который пройдет в Омане, в том числе, с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщил министр журналистам.

Заседание Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января.

"Безусловно, я думаю, у нас будет такая возможность, обычно мы проводим в рамках министерской встречи и двусторонние встречи, чтобы сверить часы",- ответил он на вопрос о том, собирается ли он провести двусторонние встречи в рамках мониторингового комитета в Омане, в частности с аль-Фалихом.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.

В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.