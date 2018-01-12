Оман претендует на расширение своего шельфа на сто миль от берега

АБУ-ДАБИ, 12 янв — РИА Новости. МИД Омана подал в ООН заявку на расширение еще на 100 морских миль своей исключительной экономической зоны, которая сейчас составляет 200 миль от берега, сообщил в четверг оманский министр нефти и газа Мухаммед ар-Румхи, который принимает участие в глобальном энергетическом саммите Атлантического совета.
При этом он затруднился сказать, каков возможный прирост углеводородов за счет этого расширения шельфа.
В настоящее время Оман добывает 965-970 тысяч баррелей нефти в сутки.