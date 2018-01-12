Реальный эффективный курс рубля в 2017 году снизился на 0,9%

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2017 году снизился на 0,9%, в декабре вырос на 0,3%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 1% по сравнению с ноябрем, к евро — не изменился.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в декабре вырос на 0,1% к ноябрю, за 2017 год — снизился на 0,5% в годовом выражении.

Средний номинальный курс доллара к рублю в декабре составил 58,59 рубля, к евро — 69,36 рубля.