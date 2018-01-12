Порог беспошлинной интернет-торговли надо снизить, считает Дворкович

ИЖЕВСК, 12 янв — РИА Новости. России необходимо и снижать порог беспошлинной интернет-торговли, и вводить НДС для иностранных интернет-магазинов, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Моя точка зрения — нужно использовать оба механизма. Очень аккуратно, постепенно снижать порог и готовиться, прежде всего с точки информационных систем, к введению НДС. Чтобы это было делать просто и это не накладывало дополнительные административные издержки на бизнес", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, необходимо ли, по его мнению, ввести в России НДС для иностранных интернет-магазинов либо снизить порог беспошлинной интернет-торговли.

По его словам, главное, чтобы все было доведено до автоматизма. "На подготовку требуется время. Пока, на первом этапе, я думаю, будет небольшое снижение самого порога. А потом уже постепенно будем делать другие вещи", — подытожил он, не ответив, когда может быть введен НДС.