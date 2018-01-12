Эксперт посоветовал использовать сибирские электростанции для майнинга

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Покупка электростанций, даже не работающих на оптовом энергорынке, вряд ли экономически более выгодный вариант, чем размещение майнинговых ферм в Сибири, считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

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Ранее в пятницу газета " Коммерсант " сообщила, что частные инвесторы в России впервые приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. По словам источников издания, новые владельцы ООО "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), которую "Т Плюс" Виктора Вексельберга продала в конце декабря, могут использовать мощности для создания дата-центра и майнинга.

По официальной информации, покупателем актива выступила Надежда Симанова, однако, по данным издания, реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО "ГЭК". Ранее он руководил комитетом природных ресурсов в минприроды Татарстана.

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС в Пермском крае мощностью 23,6 МВт и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). Колесник подтвердил изданию, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра. Он добавил, что до принятия законодательной базы вплотную заниматься криптовалютами не планирует.

Хуже не будет

Эксперты, опрошенные РИА Новости, в целом позитивно отнеслись к этому проекту — хотя с точки зрения энергозатрат майнинг не будет выгоднее, чем это было бы в Сибири, но именно для рассматриваемых мощностей подобный вариант все же мог бы стать выигрышным.

"Это давняя идея. Мое мнение сводится к следующему. Проданная станция — развалюха, которую нельзя закрыть, поскольку на ней "висит" город. Причем город депрессивный, собрать с которого нечего. Если им удастся заработать на майнинге (а именно ради этого все и затевалось, дата-центр — для фасада), хуже от этого никому не будет. Ни городу, ни новому хозяину станции, ни государству. Если проект прогорит, все вернется на круги своя", — считает обозреватель-экономист Максим Блант.

"Это две небольшие станции. Они не работают на оптовом рынке электроэнергии, так как их мощность меньше, чем та, с которой участие на оптовом рынке является обязательным. Операционная эффективность станций очень низкая – расход топлива в 1,5 раза выше, чем в среднем в российской энергосистеме", — уточняет Порохова.

"Затраты на электроэнергию для дата-центра / майнинга на этих станциях будут на 40% ниже цен для потребителей в этих регионах, но сравнимы с ценами для потребителей в Сибири. Поэтому покупка электростанций, которые не работают на оптовом рынке электроэнергии (таких розничных станций около 600 МВт), вряд ли экономически более дешевый вариант, чем размещение майнинговых ферм в Сибири", — добавила она.

Высокая энергия

Майнинг ("добыча") криптовалют требует больших энергозатрат. Согласно последним данным портала Digiconomist, энергозатраты на майнинг только биткоинов составляют 40,24 тераватт-часа в год, тогда как еще в августе они оценивались в примерно 16 тераватт-часа в год. Это ниже, чем энергозатраты Венгрии (40,3), и выше, чем у Катара (39).

У криптовалюты Etherium показатель энергозатрат в настоящее время оценивается в 10,53 тераватт-часа в год, тогда как в августе он составлял около 5 тераватт-часа в год. Индикатор находится между Грузией (10,6) и Ливией (10,2).

Майнеры уже проявляли интерес к энергомощностям в европейской части РФ и особенно в Сибири, где есть дешевая электроэнергия гидроэлектростанций.

Как говорил РИА Новости в прошлом году директор по связям с общественностью "Евросибэнерго" Андрей Петрушинин, у компании есть существенные резервы мощности в Сибири, на Урале и в Европейской части России, оставшиеся после закрытия ряда производств. По его словам, есть десятки обращений со стороны майнеров, но пока сотрудничество в стадии обсуждения, и договоры ни с кем не заключались.

Также в прошлом году вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что излишки электроэнергии на Дальнем Востоке можно использовать для майнинга криптовалют.