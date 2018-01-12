ЦБ Украины объяснил высокую инфляцию дефицитом товаров и ростом зарплат

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Причинами высокой потребительской инфляции на Украине в 2017 году стали дефицит отдельных видов продовольственных товаров при общем повышении спроса за счет роста минимальных зарплат и пенсий, следует из пятничного сообщения нацбанка Украины.

По данным госстата Украины, инфляция в стране по итогам 2017 года составила 13,7% против 12,4% в 2016 году, при том, что госбюджет 2017 года рассчитывался исходя из инфляции 8,1%. В то же время в стране в 2017 году сразу в два раза была повышена минимальная зарплата — до 3,2 тысячи гривен (около 110 долларов по текущему курсу), а в рамках принятой Верховной радой пенсионной реформы в октябре был проведен перерасчет минимальных пенсий на 10,7% — с 1,312 тысячи до 1,452 тысячи гривен (с 46 до 51 доллара).

"Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые нацбанк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики. Речь идет, прежде всего, о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, роста мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания, в частности, мясо-молочной группы", — говорится в сообщении.

Так, по данным центробанка, в 2017 году из-за неурожая стремительно росли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году. Также росли цены на продукты питания с высокой степенью обработки, в первую очередь молочные и мясные продукты. Помимо этого, произошло подорожание сырого мяса и яиц.

При этом темпы роста цен на непродовольственные товары (одежда, обувь, бытовая техника) были ниже, чем в прошлом году – 3,3% против 4,8%. В основном эти товары импортируются, и сокращение роста цен на них произошло за счет стабильности на украинском валютном рынке и сдержанной инфляции в странах, которые вывозят на Украину эту продукцию, оценивает регулятор.

"Также на росте цен сказались увеличение производственных затрат, в частности, на оплату труда, и быстрое восстановление потребительского спроса", — также отмечается в сообщении. Повышение минимальных зарплат и пенсий привело к оживлению потребительского спроса, что отразилось на цене услуг учреждений общественного питания, высшего образования и содержания придомовых территорий, уточняют в ЦБ.