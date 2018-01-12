Германия и ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа из РФ через Украину

БЕРЛИН, 12 янв – РИА Новости. Сохранение роли Украины как транзитера российского газа отвечает интересам Германии и других государств ЕС, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Коммерческие решения могут иметь последствия для государств в регионе. Поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов (ЕС – ред.), чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа", — сказал Зайберт.

Важно, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович ищет решение этой проблемы от имени ЕК совместно с Россией и Украиной, добавил он.

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) Германии и вместе с немецким Союзом защиты природы (NABU) призвали глав партий, ведущих переговоры о создании правительственной коалиции (ХДС и СДПГ), остановить проект по строительству газопровода "Северный поток-2". По их мнению, газопровод угрожает хрупкой экосистеме Балтики, является тупиковым с точки зрения климатической политики, а также "вбивает клин в солидарность Евросоюза".