Эксперт Оксфордского института отметил выбор ЕС в пользу российского газа

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Европейский рынок, несмотря на политические установки институтов Евросоюза, сделал выбор в пользу российского природного газа, утверждает эксперт Оксфордского института энергетических исследований Тьерри Брос.

"Шизофрения разделяет дипломатию и рынок в Европе. Рынок выбирает самый дешевый для производства и доставки в Европу газ, и это российский газ. Европа говорит, что она слишком зависима (от российского газа – ред.), однако ничего не было сделано, чтобы изменить это", — приводит в пятницу слова эксперта телерадиокомпания RTL

По мнению Броса, "можно говорить, что у нас (Евросоюза) есть знаки ограничения скорости, но они не работают в отсутствие радара". Что касается ставки ЕС на альтернативные источники поставок газа в страны-члены сообщества, то, как отмечает эксперт, это неминуемо сопряжено с дополнительными расходами. "Вопрос в том, кто будет за это платить?", — подчеркивает Брос.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщил, что российский концерн увеличил по сравнению с 2016 годом экспорт газа в Европу на 8,1% — до 193,9 миллиарда кубометров. Импорт российского газа в прошлом году увеличили, в частности, страны Северно-Западной и Центральной Европы.