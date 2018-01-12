МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Использование мощностей электростанций для создания дата-центров и майнинга криптовалют — перспективное направление, но это рынок для крупных игроков, заявил РИА Новости основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что частные инвесторы в России впервые приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. По их словам, новые владельцы ООО "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), которую "Т Плюс" Виктора Вексельберга продала в конце декабря, могут использовать мощности для создания дата-центра и майнинга криптовалют. По официальным данным, покупателем актива у "Т Плюс" выступила Надежда Симанова, однако, по данным издания, реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО "ГЭК".

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС в Пермском крае мощностью 23,6 МВт и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). "Т Плюс" продавала станции раздельно: ГРЭС за 30 миллионов рублей, а ТЭЦ и городские сети — за 129,3 миллиона. В "Т Плюс" отказались назвать покупателя активов газете. Колесник подтвердил изданию, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра. Он добавил, что до принятия законодательной базы вплотную заниматься криптовалютами не планирует.

"Это (использование мощностей электростанций для создания дата-центра и майнинга криптовалют — ред.) очень перспективное направление… Для этого и требуются дата-центры, которые и будут хранить эту информацию, а для их работы требуется электроэнергия, вопрос стоимости, который весьма критичен — поэтому и нужны свои производственные энергетические мощности. То, что сейчас называется майнинговыми фермами, в действительности, начнет работать как дата-центры с облачными технологиями хранения данных для распределенных реестров, построенных на базе технологии блокчейн. Мелким игрокам на этом рынке места не останется", — считает эксперт.

По словам Ланчева, сейчас рынок криптовалют представляет собой неорганизованный и нерегулируемый процесс, однако в самое ближайшее время появятся национальные и наднациональные валюты, которые будут работать в рамках законодательного поля и полностью под контролем регулирующих органов. "Более того, к форме учета прав и обязательств в распределенных реестрах по типу "блокчейн" перейдут банки, депозитарии, всевозможные реестры. Иными словами, и акции, и облигации, и записи о владении недвижимостью, и наши банковские счета и многое другое будет храниться в блокчейне", — отметил он.

На общественном совете при Минфине РФ 28 декабря был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В законопроекте даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.