"Северный поток — 2" не угрожает экологии Балтики, считает эксперт

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. "Северный поток-2" не представляет опасности для экологии Балтийского моря, это доказано реализацией первого "Северного потока", при котором было проведено большое количество природоохранных мероприятий в регионе, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии направили письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза (ХСС) Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии (СДПГ) Мартину Шульцу с требованиями запретить проект строительства газопровода "Северный поток-2". По мнению экологов, "Северный поток-2" представляет собой климато-политический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".

"В письме прекрасная мотивировка для людей, которые должны заботиться об окружающей среде — солидарность с другими странами ЕС, которые хотят его запретить исключительно по политическим причинам. После этого можно отбросить любые сомнения относительно целей этих подписантов", — сказал Гривач.

"Никакой особой опасности для экологии "Северный поток-2" не представляет. И это доказано самим фактом реализации проекта "Северный поток", в рамках которого было проведено столько природоохранных мероприятий на Балтике, сколько не было предпринято всеми странами региона вместе взятыми", — отметил он.

В декабре Горное ведомство города Штральзунд в Германии выдало первое частичное разрешение на строительство "Северного потока-2" на шельфе Германии. Должны быть выданы еще два разрешения — от Федерального ведомства по судоходству и гидрографии и от четырех земель, через территории которых проходит газопровод.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".