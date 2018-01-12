Дмитрий Медведев примет участие в Гайдаровском форуме

Гайдаровский форум в 2018 году (11)

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Гайдаровский форум ожидает, что 16 января в работе примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГс).

"16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ начнет свою работу ежегодный Гайдаровский форум… В работе форума примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев выступит на пленарной дискуссии форума "Цели и ценности", — говорится в сообщении.

Гайдаровский форум пройдет с 16 по 18 января в РАНХиГС, МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.