Доходы России от экспорта газа за год выросли почти на 22%

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доходы России от экспорта газа в январе-ноябре 2017 года выросли на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 33,8 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В январе-ноябре 2017 года Россия экспортировала 188,8 миллиарда кубометров газа (рост на 6% по сравнению с январем-ноябрем 2016 года), в том числе в страны дальнего зарубежья — 158,3 миллиарда кубометров (рост на 6,9%), в страны СНГ — 30,5 миллиарда кубометров (рост на 1,6%).

В 2016 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 198,7 миллиарда кубометров газа, получив 31,2 миллиарда долларов дохода.