Медведев поручил разработать механизм выплат топ-менеджерам

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минтруду до 28 февраля 2018 года предложить меры по увязыванию размеров выплаты вознаграждения топ-менеджерам компаний с госучастием с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний, сообщается на сайте кабмина.

"Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с Экспертным советом при правительстве Российской Федерации и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию методических указаний по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием с учетом необходимости взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний", — говорится в перечне поручений.

Поручение дано по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" 22 декабря 2017 года.