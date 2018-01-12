МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Фигурантами так называемого кремлевского доклада, над составлением которого сейчас работает Вашингтон, могут стать порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, "приближенных к высшему руководству" России. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на "источники в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России".

По условиям закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в перечень должны войти не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей. Таким образом, список может расшириться до 300 человек. При этом конкретных имен собеседники издания не назвали.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над антироссийскими санкциями в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". "Они (санкции – прим. ред.) будут объявлены в ближайшем будущем", — сказал он.

"Закон о противодействии противникам Америки" Дональд Трамп подписал второго августа 2017 года. В документе, кроме России, объектами санкций названы также Северная Корея и Иран. Одно из его положений обязывает администрацию не позднее 180 дней после принятия документа (а в дальнейшем ежегодно) предоставлять конгрессу список приближенных к высшей российской власти олигархов, бизнесменов и других представителей элиты, включая данные об их родственниках.

Кроме того, администрация США должна описать круг и происхождение полугосударственных организаций и компаний, их роль в экономике России, предоставить сведения об их руководящих структурах и бенефициарах, указать объемы их зарубежной собственности, а также выяснить масштаб проникновения российских лиц, с политическим влиянием, и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.

"Кремлевский доклад" должен быть озвучен не позднее 29 января.