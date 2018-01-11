В Венесуэле снова продлили ЧП в экономике

МЕХИКО, 11 янв — РИА Новости. Власти Венесуэлы вновь продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны, говорится в указе, опубликованном в издании Gaceta Oficial.

Это уже тринадцатое продление действия ЧП в экономике, введенного в январе 2016 года. Каждый раз положение продлевается на 60 дней. Данный инструмент дает возможность президенту принимать необходимые меры для обеспечения прав населения и внутреннего порядка в Венесуэле. Также документ предполагает возможность ограничения конституционных гарантий граждан в случае необходимости.

ЧП в экономике продлено на фоне ухудшающегося экономического положения страны, галопирующей инфляции, дефицита основных товаров и услуг и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.